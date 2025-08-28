Dogecoin-Kurs-Prognose: So sind bald auch mehr als 1 USD möglich!

Dogecoin wurde zwar nur als ein Spaß gestartet, hat nun jedoch bedeutende Entwicklungen gemacht, die bald deutlich höhere Bewertungen rechtfertigen können. Was wichtig für DOGE ist und Investoren beachten sollten sowie welcher Kurs bis Jahresende möglich ist, erfahren Sie jetzt in der Dogecoin-Kurs-Prognose.

Diese Ereignisse beeinflussen den Dogecoin-Kurs

Dogecoin entwickelt sich immer stärker zu einem echten Blockchain-Ökosystem. Dies lässt sich vor allem an den zahlreichen Layer-2s erkennen, welche um die Chain entstanden sind. Dazu gehören etwa DogeOS, Laika, Dogechain zkEVM und Doge².

Während DOGE schon ohne einen echten Nutzen im Mai des Jahres 2021 eine Marktkapitalisierung von bis zu 73,8 Mrd. USD erlangen konnte, dürften bald auch mehr möglich sein.

Dann könnte Dogecoin seine Position an der Spitze des Krypto-Marktes besser verteidigen, wobei der führende Memecoin noch immer mit einer Bewertung von 33,82 Mrd. USD den achten Platz unter den Kryptowährungen belegt.

Dogecoin-Marktkapitalisierung | Quelle: CoinMarketCap

Diese hohe Marktkapitalisierung stellte bisher den Ankerpunkt für viele Investoren dar. Schließlich würden somit viele international tätige Unternehmen übertroffen werden, die wesentlich solidere Geschäftsmodelle aufzuweisen haben.

So wird beispielsweise ING nur mit 71,08 Mrd. USD bewertet und würde somit hinter Dogecoins Allzeithoch liegen, der sich auf dem 300. Platz der am höchsten bewerten Unternehmen befunden hätte.

So weit könnte der Dogecoin-Kurs noch steigen

Eine vollkommen andere Benchmark kann Dogecoin allerdings durch die Orientierung an dezentralen Netzwerken erlangen. So kommt Solana etwa auf 116,57 Mrd. USD, BNB auf 122,25 Mrd. USD, XRP auf 179,41 Mrd. USD, Ethereum auf 554,46 Mrd. USD und Bitcoin sogar auf 2,25 Bio. USD.

Während die anderen Layer-1s schon deutlich mehr vorzuweisen haben und in diesem Zyklus höhere Bewertungen erlangen sollten, wären für Dogecoin in diesem Falle ihre alten Niveaus möglich, sofern die Adoption auch von den On-Chain-Daten widergespiegelt wird.

Auf Laika werden derzeit 387 Transaktionen pro Tag und auf Dogechain 43.622 gemessen, während die anderen noch in der Entwicklung sind oder keinerlei Block-Explorer für die Überwachung der Daten bereitstellen.

Dogechain-On-Chain-Daten | Quelle: Dogechain-Explorer

Im Vergleich zu anderen Blockchains wie die 4,7 Mrd. Transaktionen pro Tag von Internet Computer, die 3,5 Mrd. von Solana oder die 411,2 Mio. von BNB sind die 43.622 noch verschwindend gering.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass deren Blockchains und Kryptowährungen bisher noch deutlich höher bewertet werden. Schließlich fallen auch andere Metriken wie die täglich aktiven Wallets, das On-Chain-Volumen und die Gebühreneinnahmen ähnlich aus. Eine Erhöhung kann Jahre in Anspruch nehmen.

Dennoch hat auch Dogecoin zunehmend das Interesse der Institutionen erweckt. So wurden mehrere Anträge für DOGE-ETFs gestellt, verschiedene DOGE-Treasury-Unternehmen gegründet und kürzlich von dem Trump nahestehendem Unternehmen Thumzup das größte DOGE-Mining-Unternehmen Dogehash übernommen.

All dies deutet darauf hin, dass sich DOGE künftig zu einem ernstzunehmenden Blockchain-Ökosystem entwickelt und Marktanteile von anderen Layer-1s übernimt. Während der September eher bärisch ist, sind ab Oktober Anstiege bis auf 0,48, 0,744 und 1,06 USD denkbar.

Dogecoin ist für Institutionen, aber Maxi Doge für Degens

DOGE hat sich über die Jahre zu einer ernstzunehmenden Kryptowährung entwickelt. Daher erweckt er mittlerweile auch schon das Interesse der Institutionen. Allerdings hat mit seiner hohen Marktkapitalisierung ebenso sein Steigerungspotenzial abgenommen, wie die Kursziele beweisen - was weit von den bisher 39.826 % entfernt ist.

Wer hingegen einen richtigen Memecoin mit lebensveränderndem Renditepotenzial sucht, der hat mit Maxi Doge den einzigen Maximalisten gefunden. Denn er wurde nicht nur beiläufig als ein Witz mit einer inflationären Tokenversorgung erschaffen, was den werterhaltenden Vorteil der Kryptowährungen zunichtegemacht hat.

Stattdessen hat sich das Team von Maxi Doge ein vielversprechendes Konzept ausgedacht. Dabei werden die Tokenomics und das Geschäftsmodell auf den maximalen Pump und den Aufbau einer großen Masse ausgelegt. Dies zeigt sich an der Kriegskasse der MAXI-Armee mit dem Maxi Fund im Umfang von 25 % und den 40 % für den Aufbau der Viralität.

Darüber hinaus sind die ersten 1.000x-Futures für den Memecoin-Sektor geplant. Demnach würden schon 100 Mio. USD ausreichen, um mit einem Hebel von 1.000x eine Marktkapitalisierung von 100 Mrd. USD zu erreichen. Somit könnte er sogar Dogecoin schlagen und mehr Kapital für die Entwicklung bereitstellen.

Wer sich der Maxi-Armee noch rechtzeitig anschließen will, kann dies über den Presale tun. Dieser hat bisher 1,63 Mio. USD eingenommen und offeriert seinen Coin noch für weniger als 3 Tage für 0,0002545 USD. Durch die schrittweisen Preiserhöhungen können bis zur Markteinführung schon die ersten Buchgewinne erzielt werden. Gleiches gilt für das Staking, welches Anlegern ein dynamisches passives Einkommen von 187 % zahlt.

