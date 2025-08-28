Anzeige
Donnerstag, 28.08.2025
WKN: A2NB6G | ISIN: US74766W1080 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
28.08.25 | 18:44
15,540 US-Dollar
+4,93 % +0,730
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
QUANTUM COMPUTING INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUANTUM COMPUTING INC 5-Tage-Chart
WH SelfInvest
28.08.2025 17:30 Uhr
171 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Trade Idee: Short Put auf Quantum Computing (QUBT) lockt mit attraktiver Prämie

Obwohl die implizite Volatilität am Gesamtmarkt (S&P 500) derzeit auf dem Jahrestief notiert, bieten einzelne Aktiensegmente dank hoher Schwankungen attraktive Prämien. Hierzu gehören z.B. Aktien von Quantencomputeranbietern, z.B. Quantum Computing Inc.

Quantum Computing ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für Quantencomputer spezialisiert hat. QUBT ist somit ein Akteur in einem hochinnovativen, aber auch spekulativen Marktsegment, in dem Chancen auf disruptives Wachstum bestehen - gleichzeitig aber auch erhebliche Risiken, da viele Technologien noch im Entwicklungsstadium sind.

?? Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel!

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

