Die MG-Mutter SAIC und der Elektronikhersteller Huawei haben in China mit dem Vorverkauf ihres ersten gemeinsamen Fahrzeugs, dem Shangjie H5, begonnen. Mit einem Preis ab 169.800 Yuan (rund 20.400 Euro) ist das Fahrzeug das günstigste Modell der Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) von Huawei mit verschiedenen Autoherstellern. Laut Hersteller gingen innerhalb der ersten Stunde nach Verfügbarkeit mehr als 25.000 Vorbestellungen ein. Der reguläre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net