Kraken übernimmt Capitalise.ai

Die Kryptobörse Kraken hat die Übernahme des israelischen Startups Capitalise.ai bekanntgegeben, einem Pionier in der No-Code-Handelsautomatisierung mit natürlicher Sprachverarbeitung. Die Akquisition, deren finanzieller Rahmen nicht veröffentlicht wurde, markiert einen bedeutenden Schritt in Krakens Bestreben, seine Kraken Pro-Plattform mit innovativen KI-Technologien aufzuwerten. Die Integration der Capitalise.ai-Technologie soll noch in diesem Jahr beginnen und Nutzern die Möglichkeit geben, komplexe Handelsstrategien ohne Programmierkenntnisse zu erstellen, zu testen und zu automatisieren.

Capitalise.ai: Handelsstrategien aus einfachem Text

Gegründet im Jahr 2015, hat Capitalise.ai eine Plattform entwickelt, die alltägliche Texteingaben in ausführbare Handelsstrategien umwandelt. Nutzer können beispielsweise Anweisungen wie "Kaufe Ethereum, wenn der Preis um 5 % fällt, und verkaufe bei 10 % Gewinn" eingeben, und die Plattform setzt diese automatisch um. Die Technologie unterstützt Echtzeit- und historische Datenanalysen für verschiedene Anlageklassen, darunter Kryptowährungen, Aktien, Devisen, Futures und Optionen. Diese No-Code-Lösung macht fortgeschrittene Handelswerkzeuge für ein breiteres Publikum zugänglich, von Privatanlegern bis hin zu institutionellen Händlern.

Kraken Pro wird zugänglicher und leistungsstärker

Die Integration von Capitalise.ai in Kraken Pro zielt darauf ab, die technischen Hürden für fortgeschrittenen Handel zu senken. "Diese Übernahme bietet unseren Pro-Kunden eine leistungsstarke neue Möglichkeit, Ideen in Echtzeit umzusetzen - durch Testen, Optimieren und Ausführen maßgeschneiderter Strategien mit beispielloser Geschwindigkeit und Zuversicht", erklärte Shannon Kurtas, Leiterin der Börse bei Kraken. Die Technologie von Capitalise.ai hat sich bereits bei mehreren traditionellen Finanzbrokern und Börsen bewährt und gilt als eine der ansprechendsten Automatisierungslösungen im Markt.

Strategische Expansion und Branchentrend

Die Übernahme folgt auf Krakens Akquisition der US-Terminhandelsplattform NinjaTrader im März 2025 für 1,5 Milliarden US-Dollar und unterstreicht die Ambition des Unternehmens, über den Kryptomarkt hinaus in traditionelle Finanzmärkte zu expandieren. Der Schritt spiegelt einen breiteren Trend in der Kryptoindustrie wider, in dem große Börsen, Analyseunternehmen und Mining-Firmen zunehmend KI-Startups aufkaufen, um ihre Dienstleistungen zu verbessern. Beispiele hierfür sind die Übernahme des KI-gestützten Betrugserkennungs-Startups Alterya durch Chainalysis für 150 Millionen US-Dollar und der 1,17-Milliarden-Dollar-Deal von Tether und Rumble für den KI- und Rechenzentrumsanbieter Northern Data.

Zukunftsperspektiven

Die Mitbegründer von Capitalise.ai, Amir Shiovich (CEO) und Shahar Rabin (CPO), sowie wichtige Mitarbeiter aus dem Produkt- und Entwicklungsbereich, werden Krakens Pro-Geschäftseinheit beitreten, um die Innovation voranzutreiben. Die schrittweise Einführung der Capitalise.ai-Funktionen wird voraussichtlich noch 2025 beginnen und könnte die Art und Weise, wie Händler mit Finanzdaten interagieren, nachhaltig verändern. Analysten sehen in der Übernahme ein Zeichen für Krakens Bestreben, neue Maßstäbe in der Handelsautomatisierung zu setzen und seine Marktposition im Wettbewerb mit anderen Kryptobörsen wie Coinbase zu stärken, die auf Kooperationen statt Übernahmen setzen.

