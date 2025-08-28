EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 21Shares AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 21Shares AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: http://cdn.21shares.com/uploads/current-documents/products/finance/21Shares%20AG_2025%20Interim%20Financial%20Report%20-%20German%20Securities%20Trading%20Act.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|21Shares AG
|Pelikanstrasse 37
|8001 Zurich
|Schweiz
|Internet:
|www.21shares.com
