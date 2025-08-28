Der britische Sportartikelhändler JD Sports hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von drei Prozent auf vergleichbarer Fläche gemeldet. Damit erfüllte das Unternehmen die Konsenserwartungen, wie Analysten von Berenberg und der UBS betonen. Der Rückgang fiel vor allem auf die starken Vergleichszahlen des Vorjahres zurück, als die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Paris für hohe Nachfrage gesorgt hatten. Berenberg hält trotz des Rückgangs an der Kaufempfehlung fest. Die Analysten sehen in der aktuellen Bewertung, die einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 auf Basis der Schätzungen für Januar 2026 entspricht, nicht das Potenzial für Wachstum, Margensteigerungen und starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
