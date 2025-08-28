© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deIn unserem Special über den polnischen Aktienmarkt stellen wir heute einen führenden Online-Händler vor, der in den vergangenen Jahren mit überproportionalen Wachstumsraten glänzte. Starke Marktdurchdringung Dadelo (ISIN: PLDADEL00013) wurde 2016 gegründet und 2017 Teil der Oponeo.pl S.A. Gruppe, bevor es 2020 ausgegliedert und an der Warschauer Börse notiert wurde. Das Unternehmen ist weiterhin eng mit seiner Muttergesellschaft verbunden, teilt sich das Management, darunter Oponeo-Mitbegründer Ryszard Zawieruszynski, und hat seinen Hauptsitz in Bydgoszcz, Polen. Seit seinem Börsengang hat sich Dadelo zu einem führenden Online-Händler auf dem polnischen Fahrradmarkt entwickelt. Mit einer …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE