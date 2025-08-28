Apple sorgt erneut für Aufsehen: Am 9. September lädt der Konzern zur traditionellen Herbst-Keynote. Die Erwartungen sind hoch - neue iPhones, Smartwatches und AirPods könnten Anleger wie Konsumenten gleichermaßen elektrisieren.iPhone 17 im Fokus der Erwartungen Apple wird voraussichtlich vier neue iPhone-Modelle präsentieren, darunter das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Besonders im Blick steht ein ultraflaches Modell namens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
