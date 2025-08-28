Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Fabric, einem strategischen Designunternehmen, das mit Organisationen zusammenarbeitet, um nachhaltige Lieferketten und menschenzentrierte Innovationen über Kulturen und Betriebsabläufe hinweg zu integrieren.

Fabric wurde 2021 in Japan gegründet und arbeitet mit Unternehmen und globalen Marken zusammen, um regenerative Geschäftsmodelle, nachhaltige Markenstrategien und zukunftsfähige Produkte zu entwickeln. Mithilfe strategischer Designmethoden und Design Thinking treibt das Unternehmen eine auf Erkenntnissen basierende Transformation in den Bereichen Lieferkette, Marke und Personalwesen voran. Fabric ist bekannt für seinen systemischen Ansatz und sein Engagement für soziale und ökologische Auswirkungen und leitet außerdem Initiativen zur digitalen Transformation, die Nachhaltigkeit, Humankapital und KI integrieren.

"Fabric wurde gegründet, um Unternehmen dabei zu helfen, durch regenerative Beziehungen zu Menschen, der Gesellschaft und vernetzten Lebenssystemen erfolgreich zu sein", so James Hollow, Gründer und CEO von Fabric. "Wir gehen über die traditionelle Beratung hinaus, indem wir Transformation durch Einsicht, Vorstellungskraft und Werte gestalten. Diese Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitert unsere Fähigkeit, mit gleichgesinnten Organisationen zusammenzuarbeiten, die Nachhaltigkeit nicht nur als Verantwortung, sondern auch als Chance betrachten."

"Die designorientierte Methodik von Fabric, die auf Systemdenken und regenerativen Strategien basiert, verleiht unserer Plattform zusätzliche Tiefe", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihre Fähigkeit, Zweck, Marke und Erfahrung miteinander zu verbinden, ermöglicht es Kunden, sinnvolle Veränderungen anzustoßen, anstatt sich nur daran anzupassen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

