Während sich die Wale in der letzten Minute auf die T6900-Coins im Presale gestürzt haben, gab das Team des TOKEN6900 bekannt, dass sie das Fundraising des neuesten Murad-Coins noch verlängern werden.

So wurde der Vorverkauf um eine letzte Phase erweitert, die bis zur Beanspruchung der Coins am kommenden Mittwoch läuft. Genau genommen wird es somit am 3. September um 16 Uhr so weit sein.

Bis dahin ist der TOKEN6900 noch immer für den ermäßigten Presale-Preis in Höhe von 0,007125 USD erhältlich. Auf diese Weise konnte das Projekt mit seinem ICO bisher schon mehr als 3 Mio. USD erzielen.

Fortan verbleiben für den Vorverkauf nur noch weniger als sechs Tage, weshalb das FOMO zunehmen dürfte, bevor der Coin beansprucht werden kann und von den Börsen erstmalig eingeführt wird.

Sofern Sie in dem von Murad Mahmudov als Memetoken-Superzyklus bezeichnetem Zyklus auf der Suche nach einem Memecoin sind, welcher seinen Wert von einer Glaubensgemeinschaft erhält, sollten Sie sich möglicherweise dem Wal anschließen, der nun T6900-Coins für umgerechnet 19.000 USD gekauft hat.

Hat der Memecoin-Anheizer Murad den TOKEN6900 gekauft?

Heute wurde von einem Wal berichtet, welcher einen hohen Betrag in den T6900 investiert hat. Deswegen haben die Spekulationen zugenommen, dass sich hinter dem "smart money" der berühmte Memecoin-Unterstützer Murad Mahmudov verbirgt, dem die Fluchtgeschwindigkeit des SPX6900 zugeschrieben wird.

Bei diesem handelt es sich nicht nur um einen Memecoin-Bullen. Stattdessen ist er auch einer der bekanntesten Shiller des SPX6900, der 94,34 % seines Krypto-Vermögens ausmacht. Daher liegt die Vermutung auch nahe, dass er ein Teil davon mit günstiger bewerteten T6900-Coins diversifiziert.

Seine Wallet mit dem SPX-Bestand ist zwar seit dem 24. Juli 2024 inaktiv, jedoch nutzt er vermutlich noch eine weitere bisher nicht identifizierte digitale Geldbörse, um seine spekulativen Memecoin-Trades zu machen.

Ganz gleich, in welche Kryptowährungen Murad sonst noch investiert, er hält weiterhin an dem SPX-Coin fest. Seiner Einschätzung nach könnte dieser sogar noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1 Bio. USD erreichen.

Somit wäre es nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung. Andererseits hat er mit dem Token erst über die vergangenen sieben Tage einen Verlust in Höhe von 1,23 Mio. USD erlitten. Während sein Portfolio zeitweise auf 70 Mio. USD kam, sind es heute 38 Mio. USD.

Derzeit hat der SPX-Coin Schwierigkeiten, seine Marktkapitalisierung über 1 Mrd. USD zu halten und ist daher noch fern von 1 Bio. USD. Im Gegensatz dazu stellt ein Investment in seinen Verwandten TOKEN6900 eine deutlich lukrativere Option dar.

Zudem dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Murad seine 740.000 Abonnenten auf den Ticker des T6900 aufmerksam macht. Denn dieser verfolgt denselben respektlosen und satirischen Ansatz gegenüber den Finanzmärkten wie der SPX6900. Daher fokussiert er sich auch auf den Community-Aufbau und die Viralität.

Macht der gemeinschaftsorientierten Markenstärke ist das Geschenk des T6900 an den Spätkapitalismus

Laut der Einschätzung von Murad ist das Zeitalter der Utility-Token vorbei. Stattdessen würde die Zukunft den Memecoins ohne Fundamentaldaten gehören, welche durch die Nutzung der Macht der dezentralen Netzwerke Zeitgeist-Immobilien generieren können.

Mit den Memecoins werden die latenten und nicht realisierbaren Werte kristallisiert, welche früher als Markenstärke bezeichnet wurden. Heute können die Marken leicht mit den Online-Communitys der sozialen Medien untergraben und sabotiert werden - ja wir meinen dich, Cracker Barrel.

Der T6900 nutzt dieses Ethos und verwendet es als Exit-Liquidität für den Spätkapitalismus. Somit ist der T6900 der Ort, um dem veralteten Finanzregime zu entkommen. Dabei steht die Vibe-Liquidität im Zentrum des TOKEN6900.

Von der Kryptowährung geht der Ruf aus: "Kommt zu mir, ihr versammelte Massen; es gibt Freiheit und Reichtum für diejenigen, die mutig genug sind, sie zu ergreifen. T6900 ist Ihr ultimatives hirnverbranntes Finanzsystem für die neue amerikanische Finanzrevolution."

Der TOKEN6900 ist nicht nur einer von vielen Memecoins, sondern ein Spitzenreiter. So verfügt er über keinen KI-Hype oder eine anspruchsvolle Website mit Versprechungen, dass er die traditionellen Branchen revolutionieren wird.

Stattdessen handelt es sich um das Produkt kollektiver Trader-Halluzinationen. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der T6900 das ultimative Handelsinstrument ist - der Traum-Coin und das Objekt der Begierde der Degens.

Angesichts des amtierenden US-Präsidenten und seiner Mission, die Kryptowährungen an die erste Stelle zu setzen, wäre es eine Dummheit, wenn man nun nicht auf den T6900-Coin setzt und die Chance nutzt.

Neuer Murad-Coin T6900 könnte laut Trader um 2.000 % steigen

Der aufstrebende Krypto-YouTuber Borch hat seinen 92.100 Abonnenten in einem seiner neuesten Videos gesagt, dass der T6900 aufgrund seines viralen Potenzials und der Nutzung des SPX6900-Mindspace um 2.000 % steigen könnte.

So äußerte er: "Dies könnte derzeit eine der spannendsten frühen Gelegenheiten im Kryptobereich sein. In diesem Video werde ich alles erklären, was Sie über TOKEN6900 wissen müssen, warum die Leute so begeistert sind und wie Sie vor dem großen Anstieg einsteigen können."

Sobald der T6900 in sechs Tagen beansprucht und an den Börsen gehandelt werden kann, werden einige zurückblicken und sagen: "Warum habe ich nichts von dieser 69-Aktion gekauft?" Anschließend werden sie es nur bereuen, nicht zum zweiten Murad geworden zu sein.

Jedoch stimmt es nicht ganz, dass der TOKEN6900 keine Fundamentaldaten hat. So bietet er ein Staking-Mechanismus, der seine Anleger mit einer jährlichen Rendite in Höhe von 33 % belohnt.

Zudem sind es Zinsen, mit denen die traditionelle Finanzwelt in einem Umfeld sinkender Leitzinsen nicht mithalten kann. Sobald die Beanspruchungsphase begonnen wurde, werden die Belohnungen über einen Zeitraum von 30 Tagen ausgeschüttet.

Derzeit können Sie den T6900 auf der offiziellen Vorverkaufs-Website von TOKEN6900 kaufen und sofort mit dem Staking beginnen. Ebenso ist die Teilnahme am Presale über die Best Wallet möglich, eine der besten digitalen Geldbörsen.

Die kürzlich von WalletConnect ausgezeichnete Anwendung können Sie über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Der Smart Contract von TOKEN6900 wurden auch von Coinsult und SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft, wobei keine schwerwiegenden Fehler identifiziert werden konnten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.