Stonebranch wurde zum zweiten Mal in Folge im Leaders' Quadrant für die Vollständigkeit seiner Vision und seine Umsetzungsstärke ausgezeichnet.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner erneut als "Leader" im Magic Quadrant für Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen (SOAPs) für sein Angebot Universal Automation Center (UAC) positioniert wurde.1 Die Bewertung spiegelt die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit von Stonebranch wider.

"Wir sind stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge als führendes Unternehmen ausgezeichnet worden zu sein", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Wir glauben, dass diese Anerkennung unsere Strategie bestätigt, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, eine ereignisgesteuerte Orchestrierung in Echtzeit zu nutzen. Unsere Kunden vertrauen auf UAC, um ihre Automatisierungslandschaft zu vereinheitlichen, ihre Abläufe sicher zu skalieren und die digitale Transformation mit Zuversicht voranzutreiben."

Stonebranch unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT-Automatisierung in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen mit einer Orchestrierungsplattform der nächsten Generation. Mit UAC können Organisationen:

Komplexe IT- und Geschäftsabläufe orchestrieren , die Cloud-, lokale und containerisierte Systeme umfassen.

, die Cloud-, lokale und containerisierte Systeme umfassen. Sichere verwaltete Datenübertragungen in hybriden IT-Umgebungen automatisieren von überall nach überall.

von überall nach überall. Endbenutzer aller Qualifikationsstufen mit einfacher und intuitiver Self-Service-Automatisierung unterstützen.

mit einfacher und intuitiver Self-Service-Automatisierung unterstützen. Veraltete Planer und Punktwerkzeuge konsolidieren und durch eine einzige, zentralisierte Lösung ersetzen.

und durch eine einzige, zentralisierte Lösung ersetzen. Eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützen, darunter Cloud-Migration, Infrastruktur-Orchestrierung, Jobs-as-Code für DevOps, Datenpipelines und KI-/Maschinelles Lernen-Orchestrierung.

Darüber hinaus gewährleistet Stonebranch durch fortschrittliche Überwachung, SLA-Management und umfassende Beobachtbarkeit, dass Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre automatisierten Prozesse behalten.

Stonebranch bietet als einziger Anbieter die komplette UAC-Plattform mit flexiblen Bereitstellungsoptionen (lokal, SaaS oder containerisiert). Alle Funktionen und verfügbaren Integrationen sind identisch, unabhängig davon, wo Unternehmen die Plattform hosten möchten.

Die Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis rigoroser, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschung ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Sehen Sie sich eine kostenlose Kopie des Magic Quadrant-Berichts an, um mehr über die Stärken und Schwächen von Stonebranch sowie über die Marktlandschaft zu erfahren.

1 Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms, Hassan Ennaciri, Daniel Betts, Cameron Haight, Chris Saunderson, 26. August 2025.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine ausgefeilte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Workloads und Daten über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg nahtlos orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch arbeitet für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828025613/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer

Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com