Mit der Standorteröffnung vollzieht Indien seinen ersten Schritt in Richtung Halbleiter-Souveränität

CG Semi Private Limited ("CG Semi"), eine Tochtergesellschaft von CG Power and Industrial Solutions Limited ("CG Power") (NSE: CGPOWER, BSE: 500093) und Teil der Murugappa Group, eröffnet ihre erste OSAT-Anlage (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) in Sanand, Gujarat. Durch die Inbetriebnahme wird CG Semi zu einem der ersten indischen OSAT-Anbieter mit umfassendem Servicespektrum, der Lösungen sowohl für herkömmliche als auch erweiterte Verpackungstechnologien anbietet. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für die Stärkung der Halbleiterkapazitäten Indiens und unterstützt das Ziel des Landes, unabhängig zu werden und zugleich globale Märkte zu bedienen.

Mit Unterstützung durch die Zentralregierung und die Landesregierung sowie in Kooperation mit Renesas und Stars Microelectronics investiert CG Semi über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 76 Milliarden Rupien (etwa 870 Millionen US-Dollar) in den Bau von zwei hochmodernen Produktionsstätten (G1 und G2) in Sanand, Gujarat.

Die heute eröffnete Anlage G1 wird mit einer Spitzenkapazität von etwa einer halben Million Einheiten pro Tag betrieben werden. Sie ist für die Bereitstellung von End-to-End-Chipmontage-, Verpackungs-, Prüfungs- und Nachprüfungsdienste ausgerüstet. Die Anlage verfügt über hochproduktive Maschinen, ein innovatives Manufacturing Execution System (MES) für Automatisierung und Rückverfolgbarkeit der Stufe 1 sowie interne Labore für Zuverlässigkeits- und Fehleranalysen. Derzeit durchläuft die Anlage die Zertifizierung nach ISO 9001 und IATF 16949. Die Kundenqualifikationsläufe für verschiedene Pakete starten nach der Eröffnung. CG Semi ist auf Kurs, die kommerzielle Produktion im Kalenderjahr 2026 gemäß den Zusagen gegenüber ISM aufzunehmen.

Die Anlage G2 ist im Bau und befindet sich etwa 3 km von G1 entfernt. Die Fertigstellung ist für Ende des Kalenderjahres 2026 vorgesehen. Nach der Inbetriebnahme wird G2 auf eine Kapazität von etwa 14,5 Millionen Einheiten pro Tag erweitert. Beide Anlagen zusammen sollen in den kommenden Jahren über 5.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen.

Bei der Eröffnungsfeier berichtete Vellayan Subbiah, Chairman bei CG Power: "Dieser Standort ist mehr als nur ein Meilenstein für mich oder für CG Semi sie ist ein nationaler Meilenstein. Er zeigt, wie Regierung und Industrie mit Entschlossenheit, Kapital und Größe an einem Strang ziehen können, um die Vision unseres Premierministers zu verwirklichen. Jeder Chip, der hier produziert wird, ist ein Schritt auf dem Weg zu Indiens technologischer Souveränität."

Um die OSAT-Anlage zu errichten und zu betreiben, hat CG Semi ein Team aus Branchenveteranen mit mehr als 1.000 Jahren Erfahrung im Halbleiterbereich aufgebaut. Zudem hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Personalentwicklung erzielt, indem es indische Ingenieure, Bediener und Techniker für eine dreimonatige praktische Ausbildung nach Malaysia entsandt hat, um eine schnellere Einarbeitung und die Vorbereitung auf den Betrieb mit hohen Stückzahlen sicherzustellen.

Mit dieser Eröffnung ist CG Semi bereit, eine zentrale Rolle bei der Förderung der indischen Vision "Atmanirbhar Bharat" und der Förderung des Halbleiter-Ökosystems des Landes zu übernehmen.

Über CG Semi

CG Semi gehört zu den ersten spezialisierten Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT)-Unternehmen Indiens und wurde als Joint Venture zwischen CG Power and Industrial Solutions Ltd. (Murugappa Group), Renesas Electronics Corporation (einem globalen Halbleiterhersteller) und Stars Microelectronics (einem in Thailand ansässigen OSAT- und EMS-Anbieter) gegründet. Das in Sanand (Gujarat) ansässige Unternehmen CG Semi bietet umfassende Komplettlösungen für die Montage und Prüfung von Halbleitern, darunter moderne und ältere Gehäuse wie SOIC, QFP, QFN, BGA, FCQFN oder FCBGA. Das Unternehmen bedient vielfältige Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter Automobilindustrie, Verteidigung, Infrastruktur und IoT

Weitere Informationen auf www.cgsemi.com, Twitter (@CGSEMI_Official) und LinkedIn (CG Semi).

