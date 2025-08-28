CRO-Kurs steigt massiv nach Trump Media Partnerschaft: Weitere Rallye möglich?

Am Kryptomarkt herrscht zur Zeit wenig Bewegung bei Bitcoin, Ethereum und Co. Seit der Bitcoin-Kurs unter die 110.000 Dollar Marke gefallen ist, fällt eine Erholung offenbar schwer. Auch Ethereum kann den Run auf die 5.000 Dollar Marke nicht fortsetzen. Deutlich bullisher ist die Stimmung dagegen bei Cronos ($CRO). Der Coin explodiert seit 2 Tagen und es sieht nicht so aus, als wäre schon ein Ende in Sicht.

Unglaubliche Kursentwicklung durch Trump Media Partnership

Es ist eine unglaubliche Kursentwicklung, die Cronos in den letzten 2 Tagen hingelegt hat. Cronos ist die Blockchain von Crypto.com und der dazugehörige Coin $CRO geht durch die Decke seit bekannt wurde, dass die Trump Media & Technology Group einsteigt. Gemeinsam mit der Kryptobörse wird das neue Unternehmen Trump Media Group CRO Strategy Inc. gegründet, um eine strategische $CRO-Reserve aufzubauen.

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin rechnet vor, wie weit das den Kurs antreiben könnte und bleibt optimistisch. Er hat schon gestern, als der Kurs um 40 % angestiegen ist, angemerkt, dass hier noch viel mehr Spielraum nach oben gegeben ist und dass die Nachricht den $CRO-Kurs noch deutlich höher treiben wird. Das hat sich nun auch bestätigt, da der Kurs seitdem erneut um 50 % gestiegen ist.

Einstieg bei CRO noch möglich?

Auch wenn es natürlich schön gewesen wäre, die ganze Rallye mitzunehmen, weist der Experte darauf hin, dass es auch beim aktuellen Kurs noch nicht zu spät sein dürfte. Er hält einen Kauf unter 0,50 Dollar immer noch für günstig und zeigt auf, dass auch ein Anstieg auf 1,00 Dollar problemlos möglich sein sollte.

Dafür rechnet er vor, dass das Handelsvolumen gestern erst bei einer Milliarde Dollar gelegen hat und das schon ausgereicht hat, um den Kurs um 40 % anzutreiben. Durch die Partnerschaft mit der Trump Media Group könnten aber bald bis zu 6 Milliarden Dollar in $CRO fließen, was den Kurs nochmal deutlich höher treiben würde. Die Chancen stehen also gut, dass es noch nicht zu spät ist, um $CRO zu kaufen.

Bitcoin Hyper Presale bietet frühe Einstiegschance

Um die größtmögliche Rendite mitzunehmen, ist vor allem ein früher Einstieg nötig, lange bevor ein Coin in die Top 20 der größten Kryptowährungen aufsteigt. Bei Bitcoin Hyper haben Anleger derzeit noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Chain auf Solana-Basis, die die Vorteile von Solana zu Bitcoin bringen soll.

Das bedeutet schnelle, günstige Transaktionen und vor allem Zugang zu DeFi-Anwendungen. Anleger könnten durch Bitcoin Hyper in Zukunft also auch auf ihre Bitcoin-Bestände Zinsen verdienen, was sich als echter Gamechanger für den Kryptomarkt erweisen könnte. Schon nach kurzer Zeit haben Anleger $HYPER-Token im Wert von über 12,4 Millionen Dollar gekauft, obwohl der neue Coin derzeit noch nicht an den Börsen handelbar ist. Dabei wird der Preis bis zum Handelsstart sogar noch mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.