© Foto: SOPA Images - Sipa USAJPMorgan stuft Krispy Kreme auf "Underweight" herab. Die Analysten zweifeln am Turnaround-Plan des Unternehmens, dessen Aktie seit Jahresbeginn um 62 Prozent gefallen ist. War's das für die ehemalige Meme-Aktie?Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie von Krispy Kreme von "Neutral" auf "Underweight" gesenkt. Analyst Rahul Krotthapalli begründet die Herunterstufung mit einer Reihe von Rückschlägen, durch die sich das Unternehmen in einer schwierigen Lage befindet, und spricht von einem "Survival Mode". Ein Kursziel wurde nicht genannt. Die Aktie des Unternehmens hat seit Jahresbeginn rund 62 Prozent an Wert verloren und damit seit dem Börsengang im Jahr 2021 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE