Die Biedermann Medtech Group, ein führender Innovator im Bereich der Implantatsysteme und Verfahrenslösungen der nächsten Generation für Wirbelsäule und Extremitäten, gab heute eine strategische Umgestaltung ihrer US-Geschäfte bekannt. Biedermann wird seinen Fokus über den Produktvertrieb hinaus auf eine breitere Plattform integrierter Dienstleistungen und Lösungen ausweiten, um sein US-Geschäftsmodell neu zu gestalten.

Im Rahmen dieser Umstellung wird Biedermann Motech in naher Zukunft den Direktvertrieb seiner Produktlinien mit fortschrittlichen Lösungen für die Wirbelsäulen- und Extremitätenchirurgie auf dem US-Markt einstellen. Diese Entscheidung folgt auf eine umfassende und detaillierte Überprüfung der Marktdynamik und der jüngsten makroökonomischen Entwicklungen.

In der nächsten Phase dieser Transformation wird Biedermann Motech seine strategische Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen im Bereich geistiges Eigentum und anerkannten Innovationsführer Biedermann Technologies nutzen, um sein umfangreiches US-Patent- und Technologieportfolio mit einem Geschäftsmodell der nächsten Generation zu vermarkten. Dieses Modell umfasst Lizenzierungsmöglichkeiten für das US-Produktportfolio im Bereich Wirbelsäule und Extremitäten, Patente und Technologien, ergänzt durch eine Reihe von Mehrwertdiensten.

Unterdessen haben die erheblichen Herausforderungen, die die neue Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (MDR) für Hersteller von Medizinprodukten mit sich bringt, zu einem gestiegenen Interesse am CE-gekennzeichneten Produktportfolio von Biedermann für die Wirbelsäule geführt. Daher wird Biedermann Motech seine direkten Geschäftsmöglichkeiten außerhalb der USA weiter verfolgen und ausbauen.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Biedermann engagiert und treibt weiterhin Investitionen, Forschung, Innovationen und Partnerschaften in verschiedenen Bereichen der Wirbelsäulen- und Extremitätenchirurgie voran, darunter fortschrittliche minimalinvasive Chirurgie, komplexe Deformitätenchirurgie, ambulante Fusionseingriffe, kosteneffiziente Verfahrenslösungen und die Integration von Technologien der nächsten Generation. All dies mit dem Ziel, einen tiefgreifenden und positiven Einfluss auf chirurgische Verfahren und Ergebnisse zu nehmen und letztendlich die Behandlungsergebnisse für Patienten innerhalb und außerhalb der USA zu verbessern.

Wenn Sie mehr über die Transformation von Biedermann in den USA und die damit verbundenen Geschäftsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter transformation@biedermann.com

ÜBER BIEDERMANN

Die Biedermann Medtech Group ist eine mittelständische Unternehmensgruppe in Familienbesitz, deren Wurzeln bis ins Jahr 1916 zurückreichen. Biedermann erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Implantatsysteme in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, Technologiepartnern, wissenschaftlichen Einrichtungen und spezialisierten Unternehmen mit dem Ziel, verbesserte klinische Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen ist außerdem Eigentümer und Verwalter eines umfangreichen Patent- und Technologieportfolios für spezialisierte orthopädische Märkte. In den letzten 30 Jahren hat Biedermann zahlreiche Patente und damit verbundene Technologien erfolgreich an mehrere wichtige Akteure im Bereich der Orthopädie und Neurochirurgie lizenziert und mehrere Goldstandards für Wirbelsäulentechnologien etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.biedermann.com und www.biedermann-technologies.com

