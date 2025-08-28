The Travellers Companies: US-Versicherungsriese profitiert von steigenden Prämien und starkem Chartbild!

Ist der Pullback eine Einstiegschance?

Rückblick

Schwergewichte aus dem Versicherungssegment gehören weiterhin zu den Top-Bullen an der Börse. Dabei sticht der US-Branchenprimus Travelers mit einer konstruktiven Price-Action heraus. Die gleitenden Durchschnitte unterstützen diesen positiven Trend.

The Travellers Company-Aktie: Chart vom 28.08.2025, Kürzel: TRV, Kurs: 279.37 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Der Chart zeigt ein technisch starkes Bild. Der aktuelle Aufwärtstrend ist intakt und wird durch die gleitenden Durchschnitte bestätigt. Ein Durchbruch nach oben würde das Potenzial für eine weitere Rallye signalisieren. Ein Rücksetzer könnte den EMA 20 als dynamische Unterstützung testen.

Mögliches bärisches Szenario

Meinung

Travelers profitiert wie viele andere Schwergewichte aus dem Versicherungssektor weiterhin von steigenden Prämieneinnahmen im Privat- und Firmenkundensegment. Aufgrund der jüngsten Großschadensereignisse kann das Unternehmen in margenstarken Segmenten wie der Schaden- und Unfallversicherung weitere Preiserhöhungen durchsetzen. Charttechnisch könnte der aktuelle Pullback eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 61.28 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 339.50 Mrd. USD

Meine Meinung zu The Travellers Company ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

