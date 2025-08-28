Anzeige
Donnerstag, 28.08.2025
28.08.2025 21:39 Uhr
The Travellers Company: US-Versicherungsriese profitiert von steigenden Prämien und starkem Chartbild!

Ist der Pullback eine Einstiegschance?

Rückblick

Schwergewichte aus dem Versicherungssegment gehören weiterhin zu den Top-Bullen an der Börse. Dabei sticht der US-Branchenprimus Travelers mit einer konstruktiven Price-Action heraus. Die gleitenden Durchschnitte unterstützen diesen positiven Trend.

The Travellers Company-Aktie: Chart vom 28.08.2025, Kürzel: TRV, Kurs: 279.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Chart zeigt ein technisch starkes Bild. Der aktuelle Aufwärtstrend ist intakt und wird durch die gleitenden Durchschnitte bestätigt. Ein Durchbruch nach oben würde das Potenzial für eine weitere Rallye signalisieren. Ein Rücksetzer könnte den EMA 20 als dynamische Unterstützung testen.

Mögliches bärisches Szenario

Der Chart zeigt ein technisch starkes Bild. Der aktuelle Aufwärtstrend ist intakt und wird durch die gleitenden Durchschnitte bestätigt. Ein Durchbruch nach oben würde das Potenzial für eine weitere Rallye signalisieren. Ein Rücksetzer könnte den EMA 20 als dynamische Unterstützung testen.

Meinung

Travelers profitiert wie viele andere Schwergewichte aus dem Versicherungssektor weiterhin von steigenden Prämieneinnahmen im Privat- und Firmenkundensegment. Aufgrund der jüngsten Großschadensereignisse kann das Unternehmen in margenstarken Segmenten wie der Schaden- und Unfallversicherung weitere Preiserhöhungen durchsetzen. Charttechnisch könnte der aktuelle Pullback eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 61.28 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 339.50 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu The Travellers Company ist bullisch
  • Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
