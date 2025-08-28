Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power-Lösungen, gab heute seine Teilnahme an der kommenden FPGAworld Conference 2025 bekannt, die am 9. September 2025 in Schweden abgehalten wird.

Im Rahmen des technischen Programms der Konferenz wird Lattice Präsentationen abhalten und ein Demo-Showcase ausrichten, bei dem es um fortschrittliches industrielles IoT und sicheres Systemdesign basierend auf Lattice-FPGAs gehen wird.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): 9. September 2025 Demo-Showcase Präsentationen (Track: 12:50 2:05 p.m.): Industrielles IoT: Herausforderungen und Lösungen für die Echtzeitkommunikation Entwicklung hochsicherer Systeme mit Lattice-FPGAs

Wo: FPGAworld Conference, AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Sweden



Die FPGAworld Conference ist ein internationales Forum für Forschende, Ingenieure, Lehrende, Studierende und Hacker. Sie befasst sich mit Themen wie komplexen analogen/digitalen/Software-FPGA-SoC-Systemen, FPGA/ASIC-basierten Produkten, Bildungs- und Industrieanwendungen und vielem mehr.

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Lattice besuchen Sie bitte https://www.latticesemi.com

Für weitere Informationen über die Konferenz besuchen Sie bitte https://fpgaworld.com/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter: www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, oder Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250828562155/de/

