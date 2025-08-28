Neue Kryptowährung erzielt mit Presale 471.612 USD - Nächster großer Memecoin?

Die neue Kryptowährung PepeNode (PEPENODE) ist der erste Mine-to-Earn-Memecoin der Kryptoindustrie und konnte mit dem Presale bereits 471.612 USD einnehmen, obwohl dieser gerade erst gestartet wurde.

Während die Anleger bei vielen Krypto-Presales erst auf das Ende des Fundraisings warten müssen, können sie bei PepeNode schon von Beginn an etwas tun. So besteht die Möglichkeit, über ein gamifiziertes Mining-System Rigs zu bauen, Belohnungen zu verdienen und das Angebot zu verringern.

Somit handelt es sich um ein interaktives Geschäftsmodell, welches die Memecoin-Kultur mit dem Krypto-Mining vereint. Auf diese Weise soll die Community aktiv gehalten werden, während gleichzeitig für deflationäre Tokenomics gesorgt wird.

Der Vorverkauf von PepeNode wurde erst gestartet und befindet sich daher noch in einem frühen Stadium. Um besonders gute Bedingungen zu erhalten, sollten sich Investoren nun beeilen. Denn nur noch für weniger als zwei Tage ist der Coin für 0,0010325 USD erhältlich.

https://twitter.com/pepenode_io/status/1951349430629835188

Das ist das Problem der Presales und so verbessert es PepeNode

Eine Schwachstelle von Presales ist, dass die Anleger in einer Warteschleife gefangen sind. Dabei kaufen sie die Coins schon früh und warten, bis endlich etwas passiert, dieser genutzt werden kann oder von den dezentralen und zentralen Kryptobörsen gelistet wird.

Somit kommt es dazu, dass am Listungstag bereits die Begeisterung verflogen ist, womit die Kleinanleger zurückgelassen werden. Auch Mining und Staking konnten diese Lücke nicht schließen, obwohl die Bitcoin-Mining-Einnahmen in diesem Jahr voraussichtlich 20 Mrd. USD erreichen werden.

Allerdings ist das traditionelle Mining aufgrund der teuren Geräte wie Antminer von Bitmain und den hohen Stromrechnungen für viele schwer erreichbar. Das Staking gestaltet sich zwar deutlich einfacher, fühlt sich jedoch statisch an. Schließlich liegen die Coins einfach in den Smart Contracts und es gibt praktisch kaum Interaktionen über die Rendite hinaus.

Ein weiteres Problem ist die Fairness. So wurden bei beliebten Solana-Presales etwa Bots beobachtet, welche den Kleinanlegern nur noch Bruchteile übriggelassen haben. Somit werden nicht die Communitys belohnt, sondern die bisherigen Kreisläufe verstärkt, bei denen die Wale und Insider den frühen Zugang dominieren.

Zwar handelt es sich bei XPL nicht um einen auf Solana beheimateten Coin, jedoch ist er dennoch ein gutes Beispiel für die Manipulationen der Wale und ihre große Effizienz. So haben sie auf diese Weise einen Gewinn in Höhe von 47,5 Mio. USD erzielt und gleichzeitig eine Kaskade von Liquidationen ausgelöst, welche Kleinanleger 17 Mio. USD gekostet haben.

Whale manipulation on Hyperliquid sent $XPL soaring 200% to $1.80 in minutes earlier today, marking one of the wildest short squeezes and wealth redistributions we've seen!



Here's the breakdown:



Manipulators' profits:

0xb9c (main orchestrator): +$15.11M

0xe41:… pic.twitter.com/KiWDybLJj9 - Spot On Chain (@spotonchain) August 27, 2025

Dies soll sich nun jedoch mit PepeNode verändern, der aus dem Presale eine Live-Arena macht. In dieser kommt es auf jeden Schritt an, während sich das Angebot verringert und die frühen Spieler die größten Vorteile erhalten.

Dabei gibt es keinerlei Insider-Zuteilungen, wie es bei anderen Vorverkäufen beobachtet wurde. Hinzu kommen Anti-Bot-Maßnahmen in den Kaufoptionen und Belohnungen, die eher die frühen Anleger als die mit einer großen Wallet belohnen.

Alles über das Mine-to-Earn von PepeNode

PepeNode gestaltet sich besonders einfach für Anfänger. So werden weder Hardware noch Strom oder technische Expertise benötigt. Stattdessen reicht der eigene PEPENODE-Coin aus, welcher die virtuellen Mining-Systeme betreibt.

Mit diesem können die Nutzer die Miner-Nodes kaufen und in einem anpassbaren Serverraum deponieren. Dabei erhalten sie mit jeder weiteren Node zusätzliche Hashpower, welche höhere Belohnungen generiert.

Es wird auch die Möglichkeit geboten, die Mining-Anlagen über Upgrades zu verbessern. Ein weiterer Vorteil entsteht dadurch, dass die dafür aufgewendeten Coins über Burnings dauerhaft aus dem Verkehr gezogen werden. Somit wird für deflationäre Tokenomics und einen Aufwärtsdruck gesorgt.

Bereits jetzt könne Interessierte an dem Off-Chain-Mining-Spiel teilnehmen, um Belohnungen zu verdienen, obwohl die Coins weder beansprucht werden können und noch gelistet wurden. Nach der Einführung des Token wird das Spiel onchain abgewickelt. Dann lassen sich die Belohnungen, Burnings und Auszahlungen transparent auf der Chain verfolgen.

Vor allem die frühen Nutzer erhalten die meisten Vorteile. Denn die Nodes verteilen gestaffelte Belohnungen, bei denen die frühen Anwender höhere Mining-Raten bekommen. Somit werden faire Bedingungen geschaffen, während die Privatanleger einen Vorteil gegenüber den von Walen dominierten Coins erhalten.

Außerdem nutzt PepeNode ein Empfehlungssystem, welches 2 % vergütet und sich über ein Dashboard in Echtzeit verfolgen lässt. Hinzu kommen verschiedene Anreize, welche den besten Performern weitere Boni vergüten. Auf diese Weise verwandelt PepeNode das Staking in ein interaktives Mine-to-Earn-Erlebnis.

PepeNode: Weitere wichtige Details über das Projekt

Neben der Memecoin-Energie ist PepeNode auf eine Leistungsfähigkeit ausgerichtet. Er basiert auf der Ethereum-Blockchain und nutzt den ERC-20-Tokenstandard, wobei er sich nahtlos in die gängigen Wallets, Börsen und DeFi-Plattformen integrieren lässt.

Verwaltet werden Staking, Mining, Empfehlungsprämien, Burnings und Auszahlungen von Smart Contracts. Dabei sorgt der Proof-of-Stake-Konsensmechanismus von Ethereum für die Sicherheit.

Der Mining-Mechanismus von PepeNode basiert auf dedizierten Verträgen, wodurch das System transparent und überprüfbar ist.

Insgesamt gibt es 210 Mrd. PEPENODE-Coins, die das Ökosystem antreiben. Verwendet wird er für Miner-Node-Käufe bis hin zu Upgrades der Mining-Anlagen. All dies treibt den Mine-to-Earn-Kreislauf an, wodurch das Ökosystem mit Energie versorgt wird.

PepeNode ist ein Memecoin, der in Echtzeit Nützlichkeit beweist

Viele Memecoin-Presales behaupten zwar, dass es einen Nutzen gäbe, allerdings beweist dies PepeNode schon von Beginn. Daher müssen die Anleger nicht erst Monate auf die versprochenen Funktionen warten. Stattdessen können sie sofort minen, staken und konkurrieren.

Diese frühe Nutzeraktivität unterstützt auch die Roadmap, welche auf Skalierbarkeit ausgelegt wurde.

Zwar befindet sich der Presale noch am Anfang, jedoch kann das Mining-Dashboard schon genutzt und Belohnungen verdient werden. Danach wird das TGE mit der Uniswap-Listung erfolgen, das Staking live gehen und die vollständige Miner-Node-Nützlichkeit freigeschaltet.

In der dritten Phase der Roadmap wird das Projekt inklusive seiner NFT-basierten Upgrades auf eine Blockchain migrieren, bevor es mit Memecoin-Belohnungen wie Pepe, Influencer-Kampagnen und einem mobilen Dashboard weitergeht. Auf diese Weise soll das Mine-to-Earn Mainstream werden.

Bereits jetzt haben Influencer wie Crypto Videoz auf die Chance von PepeNode verwiesen, der aufgrund der einzigartigen Fusion aus Memecoin-Kultur und realem Nutzen eine Formel für explosives Wachstum gefunden hat.

Sollte PepeNode nur einen Bruchteil der Bewertungen anderer Memetoken erlangen, bietet sich eine große Rendite für frühe Anleger, wobei der Coin gerade noch für 0,0010325 USD angeboten wird.

So können Sie den PEPENODE-Coin vor dem Start kaufen

Die erste Listung von PepeNode ist im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres geplant. Bis dahin fokussiert sich das Projekt darauf, innerhalb weniger Wochen eine große Bekanntheit zu erlangen. Daher bleibt für frühe Unterstützer nicht mehr viel Zeit, wenn sie sich den Coin mit einem hohen Abschlag sichern wollen.

Für die Teilnahme an dem Presale öffnen Sie die PepeNode-Webiste und zahlen nach dem Verbinden einer Wallet mit ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) oder mit Bankkarte. Eine weitere Option stellt die Best Wallet dar, in welcher Sie den Vorverkauf unter "Upcoming Tokens" finden.

Neu erworbene Coins lassen sich direkt in den Staking-Smart-Contract einzahlen, um eine dynamische Rendite in Höhe von 3.701 % pro Jahr zu erhalten.

Das Team von PepeNode hat auch den Smart Contract von Coinsult überprüfen lassen, um den Anlegern eine höhere Sicherheit zu bieten.

Folgen Sie PepeNode in den sozialen Medien auf X und Telegram, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt PepeNode entdecken!

