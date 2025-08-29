Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:00 Uhr, Korea: Industrieproduktion 7/25 01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 7/25 01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 8/25 01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig) 01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 7/25 07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 7/25 07:00 Uhr, Estland: BIP Q2/25 07:00 Uhr, Finnland: BIP Q2/25 08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 8/25 08:00 Uhr, Schweden: BIP Q2/25 08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 7/25 08:45 Uhr, …Den vollständigen Artikel lesen ...
