NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Freitag (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für August. Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat über die Grenze von drei Millionen Menschen steigen könnte - und damit erstmals seit 15 Jahren in einem August. Im Juli hatte die Zahl mit 2,979 Millionen Arbeitslosen noch knapp darunter gelegen.

Die Arbeitslosigkeit steigt üblicherweise über den Sommer, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. In den vergangenen drei Jahren hatte sich die Zahl der Arbeitslosen nach Angaben der Bundesagentur im August zwischen 63.000 und 79.000 erhöht. Der Anstieg könnte diesmal in einem ähnlichen Bereich liegen.

Im Herbst könnte sich die Entwicklung am Arbeitsmarkt aber wieder etwas aufhellen. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung legte im August erneut zu und lag erstmals seit längerem wieder im positiven Bereich. Das Barometer befragt die Arbeitsagenturen zu ihrer Einschätzung für die nächsten drei Monate./igl/DP/stw