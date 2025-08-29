DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. August
=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vm/-1,4% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,7% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +2.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7%gg Vj 11:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Cursos Europeos de Verano in Pamplona 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1% zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 47,3 zuvor: 47,1 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August PROGNOSE: 58,6 1. Umfrage: 58,6 zuvor: 61,7 ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
