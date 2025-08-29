Strategischer Rohstoff im Fokus: Hier entsteht die westliche Antwort auf Chinas Wolfram-Monopol!

Anzeige / Werbung

Im Reich der strategischen Rohstoffe nimmt Wolfram eine Schlüsselrolle ein. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es unverzichtbar für Hightech-Industrien, die Verteidigungstechnologie und die Energiewende.

Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit sind weltweit unersetzlich - sei es in Panzerungen, Raketenantrieben, medizinischen Geräten oder Windkraftanlagen. Doch mit einem Marktanteil von über 80% kontrollieren China und Russland die globale Versorgung nahezu vollständig. Verlässliche Quellen außerhalb dieser Regionen sind extrem rar. Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) hat sich als westliches Unternehmen in den vergangenen Jahren als führende Alternative positioniert. Hier sind die 11 wichtigsten Gründe, warum dieser Wolframspezialist die Top-Investmentchance im Sektor darstellt - und warum man sich vor vermeintlichen Nachahmern in Acht nehmen sollte.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Die Faktenlagen des Originals - Bereits in Produktion

Im Gegensatz zu vielen Explorern ist das Unternehmen kein "Papier-Tiger". Es produziert bereits heute Wolfram - teils aus Minen, die seit über 136 Jahren fördern. Fünf Generationen haben z.B. bereits in der Mine von Almonty in Portugal gearbeitet. Das schafft Cashflow und Marktpräsenz. Die Reporterin Lyndsay Malchuk hat eine eindrucksvolle Dokumentation veröffentlicht.

Alle Genehmigungen gesichert

Sowohl Abbaulizenzen als auch Umweltgenehmigungen sind bei Almonty vorhanden. Damit besteht Planungssicherheit und das regulatorische Risiko für Investoren ist stark reduziert.

Erfahrene Belegschaft mit einzigartigem Know-how

Das Team von Almonty unter der Leitung von CEO Lewis Black verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Förderung und Verarbeitung von Wolfram - einem der schwierigsten Metalle überhaupt. In Portugal wurde Wissen über fünf Generationen weitergegeben.

Hochmoderne Verarbeitungstechnologie

Neben neuester Anlagentechnik hat das Unternehmen auch eigene Verfahren entwickelt, die speziell auf Wolfram zugeschnitten sind - und so weltweit Maßstäbe in Effizienz und Qualität setzen.

Solide Finanzbasis

Mit rund 90 Mio. USD Cash nach dem erfolgreichen Nasdaq-Börsengang ist das Unternehmen voll finanziert, um seine Projekte planmäßig in Produktion zu bringen. Diese finanzielle Unabhängigkeit schafft Handlungsspielräume.

Rückendeckung aus den USA

Die USA haben Wolfram als kritischen Rohstoff eingestuft und unterstützen das Unternehmen aktiv. Almonty ist Teil eines DARPA-Thinktanks zur Sicherung der Lieferketten - gefördert vom US-Verteidigungsministerium.

Hauptsitzverlagerung in die USA

Der Umzug des Firmensitzes in die USA ist eingeleitet und unterstreicht die strategische Nähe zu dem größten Kapitalmarkt und den Kunden.

Sichere Förderregionen

Im Gegensatz zu Wettbewerbern in politisch riskanten Ländern operiert man ausschließlich in sicheren Jurisdiktionen. Die Projekte werden von den folgenden Regierungen unterstützt: Portugal, Spanien, Südkorea, Deutschland, Österreich und bald die USA.

Die größte Wolframmine außerhalb Chinas kurz vor Produktion

Die Sangdong-Mine in Südkorea - einst die größte Wolframmine der Welt - geht nach jahrelanger Entwicklungsarbeit in Betrieb. Mit einer erwarteten Lebensdauer von über 90 Jahren verändert sie das globale Angebotsgleichgewicht.

Kapazität für 40% des westlichen Angebots

Mit Sangdong und bestehenden Projekten hat das Unternehmen das Potenzial, 40% des Wolfram-Bedarfs außerhalb Chinas zu decken. Das verschafft westlichen Industrien dringend benötigte Versorgungssicherheit.

Einzigartige Finanzierung und Offtakes

Als erste Wolframmine überhaupt erhielt man Tier-1-Finanzierung zu Top-Konditionen. Die Abnahmeverträge sind einzigartig: eine garantierte Preisuntergrenze ohne Limit nach oben.

Fazit

Das Unternehmen vereint eine seltene Kombination aus Produktionsreife, finanzieller Stärke, politischer Rückendeckung und strategischen Assets. In einem Markt, der von China und Russland dominiert wird, ist Almonty (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) die führende westliche Alternative. Wer in Wolfram investieren möchte, findet hier nicht nur eine Option - sondern die richtige Wahl. Unternehmen, die alle 11 Kriterien erfüllen, gibt es weltweit wahrscheinlich nur dieses eine.

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD an der TSX, Stand: 28.08.2025, Quelle: LSEG

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite zukunftsbilanzen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Mario Hose (Leitung)

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite zukunftsbilanzen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0203987072