DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IW-STUDIE - Trotz der angespannten Wirtschaftslage in Deutschland hält die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten den eigenen Arbeitsplatz für sicher. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe exklusiv vorliegt. Demnach schätzen 89 Prozent der Befragten den eigenen Job als sicher ein und befürchten keinen Verlust des Arbeitsplatzes. Damit sei der Anteil sogar leicht gestiegen, so das IW (Vorjahr: 85 Prozent). Die Wahrnehmung der eigenen Arbeitsplatzsicherheit unterscheidet sich der Studie zufolge jedoch deutlich von der wahrgenommenen Gesamtstimmung, die Arbeitsmarktlage 2025 wurde deutlich schlechter als im Vorjahr gesehen. (Funke Mediengruppe)

REFORMEN - Führende deutsche und französische Wirtschaftsforscher haben im Auftrag der Regierungen in Berlin und Paris eine Reformagenda für die beiden größten Volkswirtschaften der Europäischen Union erarbeitet. Die Dokumente, die als eine Grundlage für das deutsch-französischen Ministertreffen am Freitag in Toulon dienen, liegen der FAZ vorab vor. Darin formulieren die Forscher teils weitreichende Reformen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaftswachstum, Energiepolitik, Verteidigung und Beziehung zu China. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft und Koordinatorin auf deutscher Seite, betonte die Dringlichkeit für Reformen. Es gebe wegen der Regierungskrise in Frankreich und der dort 2027 anstehenden Präsidentschaftswahl nur ein begrenztes Zeitfenster. "Jetzt muss etwas passieren, das ist eine historische Chance", sagte Schnitzer. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 00:18 ET (04:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.