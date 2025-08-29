© Foto: Monika Skolimowska - dpaDer Pionier der PC-Branche wächst rasend schnell auf dem KI-Markt und profitiert von der Aufrüstung großer Tech-Konzerne.Unter anderem Elon Musks xAI und CoreWeave kaufen ihre KI-Server bei Dell.Dell Technologies hat seine Jahresprognosen kräftig nach oben geschraubt - getrieben vom massiven Nachfrageboom nach Hochleistungsservern für Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen rechnet nun mit Umsätzen zwischen 105 und 109 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor 101 bis 105 Milliarden erwartet worden waren. Auch der Gewinn je Aktie soll mit 9,55 US-Dollar über der letzten Schätzung von 9,40 US-Dollar liegen. Im zweiten Quartal übertraf Dell die Erwartungen der Analysten: Der Umsatz stieg um 19 …Den vollständigen Artikel lesen ...
