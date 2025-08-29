© Foto: Jaque Silva - NurPhotoZwar meldet Marvell einen Rekordumsatz von zwei Milliarden US-Dollar, doch der Ausblick erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Die Aktie fällt nachbörslich an der Nasdaq um mehr als 11 Prozent. Die Details. Marvell Technology hat die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Zwar meldete der Chipdesigner für das Juli-Quartal einen Rekordumsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr), traf damit aber nur die Markterwartung. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,67 US-Dollar exakt auf Markterwartung. Für Anleger, die auf positive Überraschungen gesetzt hatten, war dies zu wenig: Nach einem Minus von mehr als 30 Prozent seit Jahresbeginn fiel …Den vollständigen Artikel lesen ...
