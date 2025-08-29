The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2025
ISIN Name
LU0037079380 EB-GL EQUITIES R INVESTMENT
LU0149168907 AMUNDI TOTAL RETURN ADA INVESTMENT
LU0209095446 AMUNDI TOTAL RETURN AND INVESTMENT
DE000DL19VP0 DT.BANK MTN 20/26
US045167EW93 ASIAN DEV.BK 20/25 MTN
US88034PAA75 TENC.MU.ENT. 20/25
DE000DW6C7P7 DZ BANK IS.A2178
FR0013357845 MICHELIN 18-25
XS2049548527 GM FINANCIAL 19/25 MTN
XS1284550941 NED.WATERSCH. 15/25 MTN
XS1030900242 VERIZON COMM 14/26
