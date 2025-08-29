Die Deutsche Bank ist erneut ins Visier von Aufsichtsbehörden geraten. Die Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong hat das Geldhaus wegen verschiedener Verstöße zu einer Strafzahlung verurteilt. Es geht um fehlerhafte Bewertungen, unterlassene Hinweise und zu hohe Gebührenforderungen.Die SFC verhängte gegen die Deutsche Bank eine Strafe von 23,8 Millionen Hongkong-Dollar (rund 2,6 Millionen Euro). Die Vorwürfe sind vielfältig: So soll das Institut von Kunden insgesamt 39 Millionen Hongkong-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär