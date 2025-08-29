EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Personalie

Gerresheimer AG: Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer



29.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer



International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner an Düsseldorf, 29. August 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie, Industriedienstleistungen sowie Verpackung und Pharma. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management (FMP) und Corporate Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE Silicones, heute Momentive Performance Materials, übernahm er im Anschluss erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region Asien-Pazifik und zuletzt als Global CFO und Vice President Finance in den USA. Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen, begleitete er als Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.



"Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner Finanz-Expertise erfolgreich zu begleiten." Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. "Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend. Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk als Mitglied des Vorstandes zum 1. November 2025 wird Gerresheimer den ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

