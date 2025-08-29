VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-28
|NL0009272749
|3790000.000
|345719446.99
|91.2189
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-28
|NL0009272756
|232000.000
|21592863.94
|93.0727
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-28
|NL0009272772
|513000.000
|37069090.43
|72.2594
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-28
|NL0009272780
|360000.000
|29846561.81
|82.9071
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-28
|NL0009690239
|7910404.000
|299651992.17
|37.8807
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-28
|NL0009690247
|2518390.000
|43185195.90
|17.1479
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-28
|NL0009690254
|2426537.000
|30218556.90
|12.4534
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-28
|NL0010273801
|2681000.000
|51186892.39
|19.0925
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-28
|NL0010731816
|778000.000
|64932778.35
|83.4612
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-28
|NL0011683594
|69350000.000
|3071469464.05
|44.2894
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-28
|NL0010408704
|29203010.000
|1017348062.18
|34.8371
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-28
|NL0009272764
|328000.000
|20417909.99
|62.2497
