DJ Deutsche Importpreise sinken im Juli

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland sind im Juli gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Minus von 1,4 Prozent registriert.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise lagen die Importpreise im Juli um 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent.

Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juli um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 0,6 Prozent registriert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.