DJ Gerresheimer ernennt neuen Finanzvorstand
DOW JONES--Gerresheimer bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie der MDAX-notierte Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie mitteilte, wurde Wolf Lehmann mit Wirkung zum 1. September zum CFO bestellt. Der aktuelle CFO Bernd Metzner verlasse das Unternehmen zum Ende des Monats auf eigenen Wunsch, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen" zu widmen. Lehmann war zuletzt Operating Partner beim Finanzinvestor Triton.
August 29, 2025
