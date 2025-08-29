DJ Deutsche Erwerbstätigkeit im Juli wenig verändert

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im Juli wenig verändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen blieb damit saisonbereinigt nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat (plus 4.000 Personen - 0,0 Prozent). In den Monaten Mai und Juni war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um 17.000 beziehungsweise 19.000 Personen zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli gegenüber Juni um 44.000 Personen (minus 0,1 Prozent) ab. Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich in ähnlichem Umfang zurückgegangen (minus 49.000 Personen - minus 0,1 Prozent).

