Der Bitcoin-Kurs befindet sich aktuell in der Korrektur und könnte vielleicht in den kommenden Tagen noch tiefer fallen. Doch ist diese Abwärtsbewegung nur ein statistisches Rauschen auf dem Weg der Mutter aller Kryptowährungen zu 1,3 Millionen US$? Zumindest ein Analystenhaus ist jetzt optimistisch. Prognose für Bitcoin 2035 Trotz der aktuellen Korrektur des Bitcoins hat die Vermögensverwaltung Bitwise kürzlich mit einer neu veröffentlichten Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
