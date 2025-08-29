Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 29
[29.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2941599081
|17,520,813.00
|EUR
|0
|178,222,296.92
|10.1720
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2941599248
|307,577.00
|USD
|20,000
|3,153,849.12
|10.2539
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,418,760.87
|10.1384
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2994520851
|10,898,864.00
|USD
|0
|111,614,277.59
|10.2409
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2994520935
|601,664.00
|USD
|0
|6,110,021.04
|10.1552
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,894.58
|10.1558
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,440.88
|10.0976
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.08.25
|LU2941599164
|171,844.00
|EUR
|0
|1,723,219.41
|10.0278
