DJ PTA-AFR: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/29.08.2025/08:39 UTC+2) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.warimpex.com/media/pdf/german/financial-reports/2024-26/ wx_Bericht02_25_D_Final.pdf Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756449540383 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 29, 2025 02:39 ET (06:39 GMT)