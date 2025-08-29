© Foto: CFOTO - CFOTODie Aktie von Cambricon hat sich binnen eines Monats mehr als verdoppelt und eine Rallye am chinesischen Aktienmarkt mitbefeuert. Nun warnt das Unternehmen selbst vor überzogenen Erwartungen - und der Kurs sackt ab.Die Euphorie um chinesische KI-Aktien hat einen herben Dämpfer erhalten. Cambricon Technologies, der größte börsennotierte Designer von KI-Chips in China, stürzte am Freitag in Shanghai in der Spitze um 10,6 Prozent ab - der stärkste Rückgang seit Anfang April. Auslöser war ein Börsenhinweis des Unternehmens, in dem es Spekulationen über angebliche neue Produkte zurückwies, die Belastungen durch US-Sanktionen hervorhob und Investoren vor einem Auseinanderdriften von Kurs und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE