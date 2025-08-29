Anzeige / Werbung

Vor allem ein schwächerer US-Dollar wird nach Ansicht von Experten den Goldpreis in neue Höhen führen!

Die anhaltende Schwäche des US-Dollars ist einer der Gründe für den jüngsten Anstieg des Goldpreises, der am gestrigen Donnerstag wieder die Marke von 3.400 USD pro Unze überwinden konnte. Analysten sehen die Möglichkeit, dass sich die Rallye fortsetzt.

So bekräftigte die Bank of America vor Kurzem ihre Prognose, dass das Edelmetall schon im ersten Halbjahr 2026 auf 4.000 USD pro Unze steigen wird. Insbesondere sinkende Zinsen und die schwächere US-Währung würden diesen Anstieg stützen, hieß es.

Gold - Nächster Halt 4.000 USD?

