Das bewegt den deutschen Leitindex zum Wochenausklang. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Adesso und Gerresheimer. Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag zur Eröffnung relativ träge präsentiert. In den ersten Handelsminuten sank der DAX um 0,2 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund anderthalb Prozent an.Dagegen legte der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Freitagmorgen um 0,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE