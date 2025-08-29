Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Pharmaunternehmen Eli Lilly (ISIN US5324571083/ WKN 858560) hat kürzlich eine Unternehmensanleihe (ISIN US532457DB12/ WKN A4EFYP) in Höhe von bis zu 1 Milliarde US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Diese Anleihe verspreche einen festen jährlichen Zinssatz von 4,000 Prozent, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. April 2026. Die Anleihe werde am 15. Oktober 2028 fällig. Der derzeitige Kurs betrage 99,99 Prozent (Stand: 27.08.2025). Die Rendite betrage aktuell ungefähr 4,004 Prozent. Euro-Anleger sollten das Währungsrisiko bei dieser in US-Dollar notierten Anleihe berücksichtigen. Der Einstieg sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar möglich. Moody's habe Eli Lilly ein Investment-Grade-Rating von Aa3 verliehen. (Bonds weekly Ausgabe vom 28.08.2025) (29.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
