Leapmotor wird die europäische Produktion des B10 offenbar erst im dritten Quartal starten. Im Frühjahr war noch von einem potenziellen Produktionsdebüt im ersten Quartal die Rede. Einem chinesischen Medienbericht zufolge soll die Fertigung aktuell im Stellantis-Werk im spanischen Saragossa vorbereitet werden. Wie das chinesische Portal International Financial News schreibt, sind aktuell Umbauarbeiten im Werk Saragossa im Gange, um den Leapmotor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net