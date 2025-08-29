© Foto: La Nacion - La Nacion via ZUMA PressAutodesk hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 deutlich besser abgeschnitten als erwartet und die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie haussierte nachbörslich zweistellig.Für das am 31. Juli beendete Quartal meldete der Anbieter von Ingenieur- und Designsoftware einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 1,76 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 1,72 Milliarden US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 24 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow verdoppelte sich nahezu auf 451 Millionen US-Dollar. Auch die operative Marge fiel mit 39 Prozent höher aus als …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE