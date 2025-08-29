Nun gilt es! Der Goldpreis hat wieder Fahrt aufgenommen. Die Marke von 3.400 US-Dollar steht im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens.Die Rede Powells auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposiums hat dem Edelmetall "neues Leben eingehaucht". Die Marke von 3.400 US-Dollar mag zwar psychologische Bedeutung haben, doch der aus charttechnischer Sicht relevante Preisbereich liegt bei 3.430 US-Dollar. Dieser Widerstandsbereich verstellt dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
