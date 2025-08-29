

PRESSEMITTEILUNG Deufol SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2025: Resilient durch volatile Märkte Hofheim am Taunus, 29. August 2025 - Die Deufol Gruppe hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr zeigte das Unternehmen trotz globaler Unsicherheiten eine robuste operative Basis, wichtige Fortschritte in der strategischen Weiterentwicklung sowie bei der konsequenten Umsetzung zentraler Zukunftsprojekte. Zwar blieb die Geschäftsentwicklung unter den ambitionierten Planzahlen, doch der eingeschlagene Kurs bewährt sich operativ und strategisch. Geschäftsentwicklung in Zahlen Die Umsatzerlöse lagen im ersten Halbjahr mit rund 155 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau. Die Rohertragsmarge steigt auf 64,3 % und verbessert sich leicht auf einem sehr hohen Niveau (HJ1 2024: 63,6 %). Das unterstreicht sowohl die erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsinitiativen, als auch die operative Stabilität. Darüber hinaus zeichnen sich zusätzliche Effekte aus der Optimierung, Standardisierung und Digitalisierung der Wertschöpfungsprozesse ab. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 2,7 Mio. Euro (HJ1 2024: 3,3 Mio. Euro) - im Wesentlichen geprägt durch gezielte Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, Infrastruktur und die vorangetriebene Expansion und Ramp-up des internationalen Standort Hub Netzwerks. Strategische Weichenstellungen in der ersten Jahreshälfte "Auch wenn das wirtschaftliche Umfeld herausfordernd bleibt, setzen wir unser Wachstum fort. In den vergangenen sechs Monaten konnten wir weiter strategisch wichtige Fortschritte erzielen. Der Fokus auf Digitalisierung, Internationalisierung und Nachhaltigkeit zahlt sich zunehmend aus - mit ersten sichtbaren Erfolgen bei Prozessqualität, Skalierbarkeit und Kundenbindung", erklärt Dennis Hübner, CEO der Deufol SE. "Kernstück unserer Removing Limits Go-to-Markt Strategie ist die konzernweite konsequente Umsetzung unserer nachhaltigen Digitalisierungsstrategie. Geschäftsprozesse werden systematisch optimiert, standardisiert und digitalisiert. Parallel wurde die internationale Präsenz ausgebaut - unter anderem durch Standortentwicklungen in den USA und die Stärkung der europäischen Hub-Netzwerke." Nachhaltigkeit systematisch vorangetrieben Im Mittelpunkt des Nachhaltigkeitsbereichs stehen die Entwicklung eines Geschäftsmodelles, welches das Ambitionsziel der Kreislaufwirtschaft fokussiert. Des Weiteren wird an der Ausweitung der CO2-Bilanzierung auf weitere internationale Standorte, konkrete operative Maßnahmen zur Emissionsvermeidung sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Nachhaltigskeitsinitiativen gearbeitet. Dazu wird aktuell der erste freiwillige Nachhaltigkeitsbericht finalisiert und im Verlaufe des dritten Quartals veröffentlicht. Vorsichtiger Ausblick - strategischer Kurs bleibt bestehen Vor dem Hintergrund eines weiterhin verhaltenen Investitionsklimas, geopolitischer Unsicherheiten und struktureller Herausforderungen in wichtigen Märkten, blickt Deufol mit der gebotenen Vorsicht auf die kommenden Monate. Die strategische Linie bleibt jedoch klar: Mit einem skalierbaren Geschäftsmodell, nachhaltigen Investitionen und einer konsequenten Go-to-Market-Ausrichtung sieht sich die Gruppe gut aufgestellt, um mittel- bis langfristig profitabel zu wachsen. Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der Deufol SE zum Download zur Verfügung: www.deufol.com/investor-relations/finanzberichte Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Deufol SE

