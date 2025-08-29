Das Umfeld für Aktien bleibt ideal: Der Vermögensverwalter Howard Capital rechnet mit einer explosiven Fortsetzung der Rallye im S&P 500 in den kommenden Jahren. Vance Howard, CEO von Howard Capital Management, zeigt sich im CNBC-Interview so optimistisch wie selten. Er sieht den S&P 500 nicht nur auf 6.700 Punkte bis Jahresende steigen, sondern prognostiziert, dass sich der Index innerhalb der kommenden fünf bis sechs Jahre nochmals verdoppeln könnte! ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE