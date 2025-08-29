Die Aktie von BYD ist am Freitag noch vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen um mehr als drei Prozent angesprungen. Auslöser dafür war der größte Batteriehersteller der Welt, CATL. Dessen Aktien stiegen im heimischen Handel in Spitze sogar um 14 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit 2022.Starke Zahlen des Zulieferers Lead Intelligent sorgten für Kursfantasie bei CATL - und damit auch bei BYD. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr einen Gewinn von 740,3 Millionen Yuan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
