© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Aktie des Offshore-Riesen Orsted stürzt nach einem US-Baustopp und einer Kapitaleröhung im August um 40 Prozent ab. Doch einige Analysten sehen nun eine überzogene Panik - und eine seltene Chance für mutige Anleger.Den jüngsten Schlag versetzte die US-Regierung Orsted, als sie überraschend die Bauarbeiten am Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor Rhode Island stoppte - offiziell aus Gründen der nationalen Sicherheit. Besonders bitter: Das Projekt ist bereits zu 80 Prozent fertiggestellt, 45 der geplanten 65 Turbinen stehen bereits. Laut Analystenschätzungen könnten Verzögerungen Kosten in Millionenhöhe pro Woche verursachen. Parallel dazu kündigte Orsted eine Kapitalerhöhung im Volumen …Den vollständigen Artikel lesen ...
