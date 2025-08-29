Nach einem Auffahrunfall und der Nutzung seiner GAP-Versicherung wollte ein Unfallgeschädigter vom Haftpflichtversicherer des Gegners auch die Kosten einer Kasko-Höherstufung ersetzt bekommen. Der BGH entschied jedoch: Ohne zusätzlichen unfallbedingten Schaden gibt es keinen Anspruch. Eine Kfz-Haftpflichtversicherung muss nicht für Beiträge zahlen, die durch Höherstufung der Kaskoversicherung infolge der Nutzung einer GAP-Versicherung entstehen, sofern kein zusätzlicher unfallbedingter Schaden dargelegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
