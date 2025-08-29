Köln (ots) -Mit viel Dynamik, Selbstironie und authentischer Heimwerker-Atmosphäre startet toom in die Herbstkampagne - und setzt dabei auf ein vertrautes Gesicht: Schauspieler Martin Brambach, den Millionen als TV-Kommissar aus dem TATORT kennen. Damit knüpft die Baumarktkette nahtlos an die erfolgreiche Frühjahrskampagne an und setzt mit DIYJochen67 erneut ein markantes Zeichen in der Welt des Selbermachens. Unter dem bewährten Motto "Respekt, wer's selber macht" macht toom deutlich, dass Heimwerken weit mehr ist als ein Projekt: Es ist ein Erlebnis mit kleinen Missgeschicken und echten Erfolgsmomenten, das vor allem mit kompetenter Beratung gelingt.Im Zentrum des TV-Spots steht das "Dingens für die Spüle" als Sinnbild für typische Baumarkt-Momente, in denen einem der richtige Begriff fehlt. Martin Brambach als Jochen wird dabei humorvoll inszeniert und von einem toom-Mitarbeitenden intuitiv verstanden und kompetent beraten. Die Mischung aus sympathischer Unwissenheit, fachkundiger Unterstützung und einem Augenzwinkern macht die Szene besonders nahbar. Ergänzend wird die Kampagne online und in den sozialen Medien durch weitere Spots fortgeführt, die Baumarkt- und Social-Media-Welt auf unterhaltsame Weise miteinander verbinden."Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden ermutigen, ihre Projekte mit Freude selbst umzusetzen - und stehen ihnen dabei mit kompetenter Beratung und praxisnaher Unterstützung zuverlässig zur Seite. Denn bei toom steht niemand allein da", so Jochen Vogel, CEO toom Baumarkt. "Ob im Markt, im persönlichen Gespräch oder über unsere digitalen Services - wir machen Selbermachen einfacher, verständlicher und für alle zugänglich."Online teilen, offline erlebenDas Opening der verschiedenen Spots ist wieder die bekannte Ansprache "Hey Follower", die bereits in der Frühjahrskampagne begeisterte. So bringt die Kampagne nicht nur klassische Selbermach-Momente authentisch und nahbar rüber, sondern integriert auch moderne Kommunikationstrends - und trifft damit genau den Nerv der Zeit. DIYJochen67 wird zum digitalen Heimwerker-Influencer, der mit Spaß und Selbstironie zeigt: Selbermachen ist für alle da, ob online oder offline."Mit der Kampagne setzen wir ein klares Signal: Respekt und Wertschätzung sind der Mittelpunkt unserer Kommunikation. Das ist auch der Weg, über den wir unsere Marke seit vielen Jahren profilieren", sagt Dr. Robert Wiegand, Director Marketing bei toom. "Martin Brambach ist ein Erfolgsrezept für sich: Mit humorvollem Storytelling und seiner sympathischen Art schaffen wir mit der Kampagne nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Nähe - und das nun schon das dritte Mal in Folge. Diese Kontinuität macht ihn zu einem vertrauten Gesicht bei toom, mit dem sich viele Menschen identifizieren können.""Respekt, wer's selber macht" - und wer dabei lachtDie von der Agentur Scholz & Friends entwickelte und von Kleine Brüder produzierte Kampagne wird crossmedial ausgespielt - im TV, über Streaming-Plattformen sowie auf Instagram, TikTok und YouTube. Zusätzlich bietet toom im Markt, auf toom.de und in der toom App eine breite Auswahl an Angeboten, Ratgebern und Inspiration rund ums Selbermachen. Ob Gartenprojekt oder Badrenovierung, ob erfahrene Heimwerkende oder neugierige Neulinge - die Kampagne zeigt, dass DIY für alle da ist. Und manchmal braucht es eben nur, gute Berater:innen und den Mut, einfach loszulegen.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de.Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6106522