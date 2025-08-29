Bad Berka (ots) -Mehrere hundert Mitarbeitende aus dem Pflegebereich und dem ärztlichen Dienst, zudem auch zahlreiche Patienten und Besucher, besuchten am 28. August im Rahmen des jährlichen Aktionstages für "Saubere Hände" den Stand im Foyer der Zentralklinik.Die Klinik ist seit 2008 Teilnehmer an der bundesweiten Kampagne "Aktion Saubere Hände". "Wir setzen auf eine regelmäßige und intensive Aufklärung und Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur korrekten Einhaltung der Hygienevorschriften in unserer Klinik. Alle neuen Kolleginnen und Kollegen erhalten in der Zentralklinik eine umfassende Hygienefortbildung. Mindestens einmal jährlich muss danach eine erneute Schulung zur Auffrischung absolviert werden", erklärt Dr. Carsten Windmeier, Chefarzt der Abteilung für Labor- und Hygienemedizin.Um die Indikationen zur Händehygiene korrekt einzuhalten werden jährlich in der Zentralklinik Bad Berka auf den Stationen rund 6.800 Liter Händedesinfektionsmittel verbraucht. Für eine vorschriftsmäßige Desinfektion der Hände sind 3 ml nötig. Daraus lässt sich hochrechnen, dass auf den Stationen der Zentralklinik pro Jahr rund 2,3 Millionen Händedesinfektionen durchgeführt worden sind.Zu den Angeboten am Stand gehörte u. a. die Selbstüberprüfung der Einreibetechnik mit fluoreszierendem Händedesinfektionsmittel unter einer Fluoreszenzlampe. Ein Highlight war auch ein virtuelles Training zu den fünf Indikationen der Händedesinfektion: 1. vor dem Patientenkontakt, 2. vor einer aseptischen Tätigkeit, 3. nach Kontakt mit potentiell infektiösen Materialien, 4. nach Patientenkontakt und 5. nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung. An einem Mikroskop konnten die wichtigsten Infektionserreger betrachtet werden.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6106520